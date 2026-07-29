IL PARTITO COMUNISTA RICORDA L’ASSALTO ALLA MONCADA E RINNOVA LA PROPRIA SOLIDARIETÀ A CUBA

In occasione dell’anniversario dell’assalto alla Caserma Moncada del 26 luglio 1953, il Vicesegretario Generale del Partito Comunista Matteo Di Cocco è intervenuto davanti all’Ambasciata della Repubblica di Cuba a Roma.

Nel corso del suo discorso, Di Cocco ha ricordato il valore storico e politico dell’azione condotta dai giovani rivoluzionari cubani contro la dittatura di Fulgencio Batista. Pur non avendo raggiunto nell’immediato il proprio obiettivo, l’assalto alla Moncada rappresentò l’inizio del processo che avrebbe condotto alla Rivoluzione del 1959 e alla conquista dell’indipendenza e della sovranità nazionale.

L’intervento ha riaffermato la piena solidarietà del Partito Comunista al popolo cubano e la condanna del bloqueo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti, insieme a ogni forma di pressione politica, diplomatica e culturale diretta a destabilizzare il Paese e a limitarne il diritto all’autodeterminazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alla continuità storica della Rivoluzione cubana: dalla generazione della Moncada alla vittoria rivoluzionaria, fino alla difesa delle conquiste sociali e dell’indipendenza dell’isola. In questo percorso, accanto a Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos, è stato ricordato il ruolo del Comandante Raúl Castro, protagonista della lotta rivoluzionaria e della successiva costruzione socialista.

Di Cocco ha inoltre ribadito la necessità di distinguere tra una solidarietà autentica, fondata sull’antimperialismo e sulla difesa del socialismo, e l’utilizzo puramente simbolico o opportunistico dell’esperienza cubana. Rivolgendosi a quanti tradiscono questi principi, ha affermato:

«Non ci vedranno mai al loro fianco».

L’intervento si è concluso con un richiamo ai protagonisti della Rivoluzione e alla continuità del loro esempio:

«Nel nome di Camilo, Ernesto, Fidel e del Comandante Raúl».

Il Partito Comunista continuerà a sostenere Cuba, la sua sovranità e il diritto del suo popolo a costruire liberamente il proprio futuro, senza ingerenze e condizionamenti esterni.

¡Cuba vencerá!

#CubaSocialista #RevolucionCubana #26DeJulio #Moncada ♬ audio originale – Il Partito Comunista @partito.comunista SEMPRE AL FIANCO DI CUBA, SENZA AMBIGUITÀ Domenica, davanti all’Ambasciata di Cuba a Roma, abbiamo ricordato l’assalto alla Caserma Moncada del 26 luglio 1953: l’azione che, nonostante la sconfitta militare, aprì la strada alla Rivoluzione cubana. Con l’intervento del Vicesegretario Generale Matteo Di Cocco, abbiamo voluto ribadire la solidarietà incondizionata dei comunisti italiani al popolo cubano e alla sua Rivoluzione, insieme al nostro impegno concreto contro l’aggressione imperialista che gli Stati Uniti continuano a portare avanti contro Cuba, ieri come oggi. Chi, in Italia o altrove, tradisce i valori della Rivoluzione cubana e del socialismo non ci troverà mai al proprio fianco. La solidarietà si dimostra con i fatti, non con le parole. Nel nome di Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro e del Comandante Raúl Castro. Onore ai martiri del Moncada, che nel 1953 aprirono la strada alla Rivoluzione. Onore ai 32 martiri cubani caduti a Caracas. 🇨🇺✊ ¡Patria o Muerte, Venceremos! ¡Viva Cuba socialista! #Cuba