🔴 LA VIOLENZA INVISIBILE | PREMIERE VIDEO

📺 Domani, martedì 28 luglio, alle ore 19:00, sarà trasmessa in première sul nostro canale Youtube la registrazione dell’incontro dedicato alla presentazione del libro La violenza invisibile della dott.ssa Fulvia Siano, psicologa clinica e giuridica e presidente del Centro Antiviolenza Maschile ed oltre il genere Perseo di Milano.

La violenza familiare e relazionale è un fenomeno complesso e multiforme, che può coinvolgere donne, uomini, minori, anziani e persone LGBT+. Per comprenderlo e contrastarlo è necessario superare letture semplicistiche e stereotipate, osservandolo nella sua interezza e affrontandone anche gli aspetti più nascosti.

L’incontro, svoltosi lo scorso 20 giugno presso il Circolo Autorità Portuale di Genova, ha visto la partecipazione di:

👉 Silvia Stefani, Ufficio Politico del Partito Comunista

👉 Fulvia Siano, autrice del libro

👉 Marco Salvadori, Segretario della Federazione regionale Liguria del Partito Comunista

Un momento di confronto e approfondimento su un tema che riguarda l’intera società e che richiede consapevolezza, ascolto e strumenti adeguati.

⏰ Appuntamento domani alle ore 19:00. Non mancate!

Link: https://youtu.be/YmPvAbONv7o

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