Cesena, visita ginecologica nel 2028: denuncia del Partito Comunista

Il Partito Comunista di Cesena – Federazione Romagna denuncia l’ennesima grave criticità del Servizio sanitario pubblico locale: le interminabili liste di attesa per le visite ginecologiche.

Chi prova a prenotare oggi una visita ginecologica a Cesena sa di dover aspettare fino al 2028.

L’unica alternativa è rivolgersi alla sanità privata, naturalmente pagando.

È davanti a fatti come questi che si sgretola tutta la retorica politica sulla condizione delle donne.

Un dibattito pubblico schiacciato tra la propaganda sulla “madre cristiana”, gli strali vannacciani che richiamano il Ventennio e il femminismo da salotto della sinistra liberale e arcobaleno.

Nel frattempo, i diritti fondamentali delle donne, a partire da quelli alla prevenzione e alla salute, vengono concretamente e pesantemente colpiti.

Lo abbiamo già detto e non ci stancheremo di ripeterlo: la responsabilità di questa situazione, destinata a peggiorare, ricade su entrambi gli schieramenti politici. Gli stessi che continuano a sostenere l’aumento della spesa militare in ambito NATO e UE e ad alimentare il conflitto in Ucraina attraverso il continuo invio di armi.

A pesare sul Servizio sanitario nazionale sono anche i vincoli di bilancio e i trattati imposti dall’Unione europea, che comprimono la spesa sociale e dimostrano quanto sia limitata la sovranità politica ed economica dell’Italia.

Tra il 2014 e il 2024, il personale del Servizio sanitario nazionale ha subito una perdita complessiva di risorse pari a 33 miliardi di euro, di cui 12,47 miliardi nel solo triennio 2022-2024. Un enorme saccheggio di risorse pubbliche che ha indebolito il sistema, demotivato il personale sanitario e favorito l’abbandono del servizio pubblico da parte di medici e infermieri. Una guerra senza pietà allo stato sociale.

Siamo già oltre la linea rossa: il diritto costituzionale alla salute sta perdendo la capacità di tradursi in cure reali, tempestive e accessibili per tutti.

Il Partito Comunista si batte contro la privatizzazione strisciante della sanità pubblica, mentre il partito trasversale della guerra continua a gonfiare i bilanci militari.

Quella per la sanità pubblica è una battaglia di civiltà, che deve rimettere al centro i diritti sociali, la prevenzione e la salute delle donne.

Partito Comunista

Cesena – Federazione Romagna

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