Ucraina, Palestina e Iran: cosa lega queste guerre? | Stefano Orsi e Andrea Lucidi

🎥 Guarda la registrazione integrale dell’incontro del 28 marzo al Circolo La Poderosa di Torino.

Un appuntamento che ha segnato il primo incontro pubblico della Federazione Piemonte del Partito Comunista, portando sul territorio un momento di analisi, confronto e discussione sui grandi cambiamenti che stanno ridisegnando gli equilibri internazionali.

🌍 Ucraina, Palestina e Iran sono legate a doppio filo: in questo incontro abbiamo cercato di sbrogliare il filo che lega le diverse situazioni.

Arrivare ad una corretta analisi, significa capire come sta cambiando il mondo e quali conseguenze ricadono sui popoli.

Ne abbiamo discusso con Stefano Orsi, divulgatore ed esperto di geopolitica, e Andrea Lucidi, giornalista.

👉 Introduzione: Luigi Loi

👉 Conclusioni: Matteo Di Cocco, Vicesegretario Generale del Partito Comunista

👉 Modera: Silvia Stefani, Ufficio Politico del Partito Comunista

Il confronto è stato arricchito dagli interventi del pubblico, confermando quanto in questa fase storica sia assolutamente necessario costruire spazi reali di discussione politica, formazione e presenza sul territorio, per combattere superficialità del racconto mediatico dominante.

▶️ GUARDA A PARTIRE DALLE ORE 20 sul nostro canale YouTube

📍 La Poderosa – Torino

🔴 Partito Comunista – Federazione Piemonte

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