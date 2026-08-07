MODENA: ANCORA AUMENTI PER I BIGLIETTI DEL BUS!

Il mese di agosto riserva sempre cattive sorprese per il cittadino modenese.

Dopo l’aumento ingiustificato della tassa sui rifiuti, si aggiunge l’ennesimo “ritocco” verso l’alto del prezzo dei biglietti SETA, approvato recentemente dalla giunta comunale.

Ad essere colpiti dal provvedimento sono sempre le fasce più deboli della popolazione, ovvero coloro che sono costretti ad utilizzare il bus pubblico. Da 2 euro per una corsa urbana, si é passati a 2,70€ (con le monete), mentre con la tessera bancomat il rialzo é di 0,50 € (da 1,50 a 2€).

A fronte di tali ingiustificati aumenti, come sempre, non corrisponderà alcun miglioramento del servizio il quale , é bene ricordarlo, si sorregge già sui contributi pubblici, quindi viene pagato per ben 2 volte dal cittadino. La satrapia del Partito Democratico, segue indisturbata la propria agenda politica , con una opposizione di centro-destra inconsistente e perciò complice della devastazione.

Una città sempre più cara e al contempo invivibile, sporca e pericolosa.

Sono lontani gli anni delle amministrazioni comuniste, quando il modello di socialismo emiliano garantiva lavoro e benessere collettivo alla cittadinanza. E ad esso che il Partito Comunista si ispira per riportare Modena ed essere nuovamente una città a misura d’uomo e non la cosiddetta “market city” che piace tanto agli anglofili del P.D.

Il biglietti del Bus devono ritornare a prezzi popolari ed il servizio deve essere affidato direttamente al Comune di Modena, non più effettuato da una Società per Azioni (SpA) senza scrupoli e lontana dall’interesse collettivo.

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