Cesena, presidio del Partito Comunista contro guerra e riarmo davanti all’Ospedale Bufalini

Domani sabato 23 Maggio alle ore 10.30 a Cesena si terrà il presidio presso l’area parcheggio piastra – Ospedale Bufalini. Organizzato dal Partito Comunista – Cesena

Per ricordare come l’invio di armi in una guerra fatta per procura stia massacrando il nostro paese, nella sanità e non solo!

L’Italia verserà altri 13 miliardi di euro per continuare ad armare l’Ucraina e alimentare la guerra.

• 700 miliardi di euro per acquistare gas liquefatto statunitense, fino a quattro volte più costoso di quello russo.

• 800 miliardi destinati al riarmo dell’Unione Europea.

• 42 miliardi per il riarmo dell’Italia, decisi dal Governo Meloni con il consenso dell’opposizione di centrosinistra.

Tutto questo mentre milioni di cittadini rinunciano a curarsi o sono costretti a indebitarsi per sostenere i costi delle terapie. Mancano medici e infermieri, mentre ogni anno oltre 360.000 persone si ammalano di cancro e necessitano di cure e assistenza adeguate.

Crescono le malattie professionali, gli infortuni e le morti sul lavoro, spesso causati dalla mancanza di prevenzione e controlli.

Salari bloccati, pensioni insufficienti, licenziamenti, cassa integrazione, piccoli artigiani e commercianti in difficoltà: questa è la realtà del Paese.

Nel frattempo, banche, multinazionali e industrie belliche continuano ad accumulare profitti.

BASTA!

Fermiamo il folle disegno dell’Unione Europea che punta a un confronto diretto con la Russia.

• NO all’invio di armi in Ucraina.

• NO al riarmo UE/NATO.

• NO alle sanzioni contro la Russia.

CONTRO LA GUERRA per LA PACE!