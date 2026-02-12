COMUNICATO CONGIUNTO PCI – PC

Comunicato congiunto



Nella giornata di domenica 1 febbraio, a Bologna, si è tenuto il preannunciato incontro tra componenti della Segreteria Nazionale del Partito Comunista Italiano e dell’Ufficio Politico del Partito Comunista, unitamente a dirigenti della Federazione Giovanile Comunista Italiana e della Federazione Gioventù Comunista.



Un incontro importante, nel corso del quale i partecipanti si sono confrontati in termini generali su molteplici questioni attinenti al contesto internazionale e nazionale.

Un incontro al quale si è convenuto di dare continuità, approfondendo il merito delle stesse anche con specifiche iniziative.



Bologna, 1 febbraio 2026



Partito Comunista Italiano

Partito Comunista

Federazione Giovanile Comunista Italiana

Federazione Gioventù Comunista

Condividi ! Shares