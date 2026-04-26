IL NOSTRO 25 APRILE DI RESISTENZA



In tutta Italia, compagni e compagne del nostro Partito e della Federazione Gioventù Comunista sono scesi in piazza per ricordare una cosa semplice: il 25 aprile abbiamo sconfitto il nazifascismo, ma la Resistenza non è finita. Perché nel frattempo hanno venduto il nostro paese a BANCHE, UE E NATO.



Infatti oggi il dominio del nemico si presenta in forme diverse: nelle politiche economiche che mettono al centro il profitto e non i lavoratori, nelle scelte che subordinano il nostro paese agli interessi delle grandi potenze e della finanza, nelle guerre sostenute anche da chi si definisce progressista.



Da una parte, una “sinistra” che difende le piazze ma vota l’invio di armi e accetta politiche che hanno colpito duramente il lavoro. Dall’altra, un governo che evita di definirsi antifascista e prosegue lungo la stessa strada economica.



Per non parlare di chi ha votato una bislacca equiparazione tra nazismo e comunismo.



Per noi, la Resistenza oggi significa lottare contro tutte le forme di sfruttamento e di dominio che colpiscono le classi popolari. Significa difendere i diritti conquistati e costruirne di nuovi.



IERI E OGGI, RESISTENZA.



#25Aprile #Resistenza #PartitoComunista

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