MUSICA PER LA RESISTENZA – LIVORNO
Sabato 2 Maggio al Centro Culturale Artemisia di Livorno una giornata di dibattito politico, solidarietà internazionalista e iniziativa popolare.
🔴 Ore 16:30
Saluti del Vicesegretario del Partito Comunista Matteo Di Cocco e intervento del Prof. Davide Rossi, introdotto da Giovanni Tonlorenzi, sul tema:
“Imperialismo o Multilateralismo, il mondo al bivio tra guerra e pace”
Ore 18:00
Pausa caffè
🔴 Ore 18:30
Intervento dell’associazione ATTAC Livorno:
“Uscire dall’economia di guerra. Per una rivalutazione complessiva del territorio livornese. No alla Darsena Europa e alla cementificazione infinita”.
🔴 Ore 20:00 – Cena sociale
🔴 Dalle ore 21:30
Musica per la resistenza
Appuntamento presso il Centro Culturale Artemisia – Via di Popogna 43 – Livorno
🔴 Evento ad offerta libera, ad esclusione della cena. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Palestinesi in Italia per sostenere le spese legali dei detenuti ingiustamente processati nel nostro Paese.
Per informazioni e prenotazioni:
Mirko (WhatsApp) 3202152349
Una giornata di impegno, cultura e solidarietà.
Una giornata da Partito Comunista.
MUSICA PER LA RESISTENZA – LIVORNO
MUSICA PER LA RESISTENZA – LIVORNO