Inaugurazione della sede nazionale ed evento di inizio anno

Iniziamo il nostro anno di attività politica con un evento dedicato a Fidel Castro.
Il 2026 segna infatti il centenario della sua nascita, e il Partito Comunista non poteva non aprire l’anno – e il tesseramento, con una tessera a lui dedicata – nel suo nome. Non solo: idealmente dedichiamo a Fidel Castro l’intero anno della nostra attività politica.
Domenica 18 gennaio, ore 16
Roma – Sede nazionale del Partito Comunista
In questa occasione inaugureremo insieme la sede nazionale del Partito Comunista con un evento in onore di uno dei giganti della storia del Novecento.
Rivoluzione, resistenza e strenua lotta all’imperialismo: temi centrali dell’esperienza di Fidel Castro, che restano oggi più che mai attuali.
Interventi
Introduce
Matteo Di Cocco
Vicesegretario Generale del Partito Comunista
Interviene
Giambattista Cadoppi
Saggista per Anteo Edizioni, presenterà il volume Una rivoluzione può essere figlia solo della cultura e delle idee, discorso di Fidel Castro presso l’Università di Caracas, oggi di straordinaria attualità, nel segno di un’unione ideale tra Cuba e Venezuela.
Interviene
Luciano Iacovino
Presidente dell’Associazione La Villetta per Cuba
Conclude
Alberto Lombardo
Segretario Generale del Partito Comunista
All’evento sarà presente una delegazione dell’Ambasciata di Cuba.