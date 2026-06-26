Il lavoro a Torino: crisi industriale, salari e futuro produttivo

DOMANI A TORINO!
Crisi industriale, precarietà crescente, salari che non tengono il passo con il costo della vita. Mentre le fabbriche chiudono o delocalizzano, migliaia di lavoratori e giovani si trovano davanti a un futuro sempre più incerto.
Ne parleremo insieme in un dibattito aperto a lavoratori, precari, studenti e cittadini per confrontarci sulle cause di questa situazione e sulle possibili alternative per rilanciare il lavoro, la produzione e la dignità sociale.
📅 Sabato 27 giugno
🕓 Ore 16.00
📍 Circolo “La Cricca”
Via Carlo Ignazio Giulio 25 bis – Torino
Intervengono:
🔴 Danilo Bianco – Federazione Piemonte Partito Comunista
🔴 Antonio Ferrari – Segretario Generale LMO Sindacato Generale di Classe
🔴 Eugenio Busellato – Responsabile Nazionale del Lavoro Partito Comunista
Modera:
🔴 Silvia Stefani – Ufficio Politico Partito Comunista
✊ Per un salario legato al costo della vita, per il lavoro stabile e per una prospettiva produttiva al servizio dei lavoratori e non del profitto.