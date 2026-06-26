Il lavoro a Torino: crisi industriale, salari e futuro produttivo

Crisi industriale, precarietà crescente, salari che non tengono il passo con il costo della vita. Mentre le fabbriche chiudono o delocalizzano, migliaia di lavoratori e giovani si trovano davanti a un futuro sempre più incerto.

Crisi industriale, precarietà crescente, salari che non tengono il passo con il costo della vita. Mentre le fabbriche chiudono o delocalizzano, migliaia di lavoratori e giovani si trovano davanti a un futuro sempre più incerto.