Nella giornata di ieri, presso l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma, si sono svolte le celebrazioni per il 99° anniversario della fondazione dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese.

Nella foto l’Incaricato d’Affari ad interim della Repubblica Popolare Cinese, Li Xiaoyong, insieme ai compagni Matteo Di Cocco, Vicesegretario Generale del Partito Comunista, e Fabrizio Da Silva, Responsabile Nazionale della Federazione della Gioventù Comunista, che hanno rappresentato il nostro Partito in questa importante occasione.

Un momento di confronto e amicizia che conferma il valore delle relazioni tra il Partito Comunista e la Repubblica Popolare Cinese, nel segno della cooperazione, del dialogo tra i popoli e della costruzione di un ordine internazionale fondato sulla pace e sul multipolarismo.

🔴 SOSTIENI, PARTECIPA, ORGANIZZATI

✊ Iscriviti al Partito Comunista

Se sei giovane, entra nella Federazione della Gioventù Comunista e costruisci insieme a noi un’alternativa:

👉 https://ilpartitocomunista.it/tesseramento/

🤝 Contribuisci alle nostre attività

Anche una piccola sottoscrizione può fare la differenza:

👉 https://ilpartitocomunista.it/contribuisci/

📲 Seguici su tutti i nostri canali social

👉 https://instabio.cc/PartitoComunista

🎙 Ascolta il nostro podcast

Approfondimenti, analisi e punti di vista su tutte le principali piattaforme:

👉 https://linktr.ee/ilpartitocomunista