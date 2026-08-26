Con grande orgoglio rendiamo noto che il prossimo Forum della World Association for Political Economy si terrà all’Università di Palermo, nella prima settimana di agosto 2027.
La decisione è stata assunta dal board della WAPE durante il 19° Forum, svoltosi all’Università di Greenwich, a Londra, dal 5 al 7 agosto.
Nella sessione conclusiva del 7 agosto è stata annunciata ufficialmente l’accettazione della proposta avanzata dal segretario del Partito Comunista, Alberto Lombardo, di ospitare a Palermo la prossima edizione del Forum.
Il WAPE 2027 sarà dedicato alla figura e al pensiero di Antonio Gramsci, nel 90° anniversario della sua morte.
Un appuntamento internazionale di grande rilievo che porterà in Italia studiosi ed economisti politici da diversi Paesi e che rappresenterà un’importante occasione di confronto sul pensiero gramsciano e sulla sua attualità.