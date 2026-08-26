WAPE 2027 a Palermo: il prossimo Forum sarà dedicato ad Antonio Gramsci

WAPE 2027 a Palermo: il prossimo Forum sarà dedicato ad Antonio Gramsci

Con grande orgoglio rendiamo noto che il prossimo Forum della World Association for Political Economy si terrà all’Università di Palermo, nella prima settimana di agosto 2027.

La decisione è stata assunta dal board della WAPE durante il 19° Forum, svoltosi all’Università di Greenwich, a Londra, dal 5 al 7 agosto.

Nella sessione conclusiva del 7 agosto è stata annunciata ufficialmente l’accettazione della proposta avanzata dal segretario del Partito Comunista, Alberto Lombardo, di ospitare a Palermo la prossima edizione del Forum.

Il WAPE 2027 sarà dedicato alla figura e al pensiero di Antonio Gramsci, nel 90° anniversario della sua morte.

Un appuntamento internazionale di grande rilievo che porterà in Italia studiosi ed economisti politici da diversi Paesi e che rappresenterà un’importante occasione di confronto sul pensiero gramsciano e sulla sua attualità.

 

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