7 Novembre – MANIFESTAZIONE A ROMA Rivoluzione d’Ottobre: contro guerra, carovita e atlantismo

7 Novembre – MANIFESTAZIONE A ROMA Rivoluzione d’Ottobre: contro guerra, carovita e atlantismo

LA NOSTRA RIVOLUZIONE CONTRO LA LORO GUERRA

Sabato 7 novembre 2026 il Partito Comunista sarà in piazza a Roma, in occasione dell’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre.

Contrapponiamo la rivoluzione sovietica nata dalla lotta per la pace al tentativo dei guerrafondai euroinomani, statunitensi e atlantisti che vogliono colpire il popolo italiano.

Una manifestazione pubblica dedicata al rapporto tra la lotta per la trasformazione sociale, la situazione internazionale e l’opposizione alla guerra.

CONTRO GUERRA E CAROVITA
PER LA PACE ED IL LAVORO

LA NOSTRA RIVOLUZIONE CONTRO LA LORO GUERRA

7 NOVEMBRE – MANIFESTAZIONE A ROMA

L’iniziativa si svolgerà nel quartiere di Centocelle, in Piazza dei Mirti, a partire dalle ore 15:00.

📅 Sabato 7 novembre 2026

🕒 Ore 15:00

📍 Piazza dei Mirti – Roma, Centocelle

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