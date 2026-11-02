7 Novembre – MANIFESTAZIONE A ROMA Rivoluzione d’Ottobre: contro guerra, carovita e atlantismo

LA NOSTRA RIVOLUZIONE CONTRO LA LORO GUERRA
Sabato 7 novembre 2026 il Partito Comunista sarà in piazza a Roma, in occasione dell’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre.
Contrapponiamo la rivoluzione sovietica nata dalla lotta per la pace al tentativo dei guerrafondai euroinomani, statunitensi e atlantisti che vogliono colpire il popolo italiano.
Una manifestazione pubblica dedicata al rapporto tra la lotta per la trasformazione sociale, la situazione internazionale e l’opposizione alla guerra.
CONTRO GUERRA E CAROVITA
PER LA PACE ED IL LAVORO
LA NOSTRA RIVOLUZIONE CONTRO LA LORO GUERRA
7 NOVEMBRE – MANIFESTAZIONE A ROMA
L’iniziativa si svolgerà nel quartiere di Centocelle, in Piazza dei Mirti, a partire dalle ore 15:00.
📅 Sabato 7 novembre 2026
🕒 Ore 15:00
📍 Piazza dei Mirti – Roma, Centocelle
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