Dalla rivolta alla resa: senza una prospettiva politica la protesta si spegne

Cosa succede quando il movimento di protesta non ha un’avanguardia capace di imporre, o quanto meno di lottare, rivendicazioni che hanno una prospettiva politica e sociale? Che il nemico ti infila in un vicolo cieco dal quale non esci più.

La vicenda dei camionisti non poteva essere più emblematica.

La richiesta è sussidi per superare le difficoltà dell’oggi.

Ma queste difficoltà domani, quando i sussidi finiranno – perché finiranno, si ripresenteranno più gravi di prima.

Inoltre questi soldi il governo dove li trova?

Dalla fiscalità generale, cioè dagli altri contribuenti che comunque avranno meno soldi per comprare le merci che i camionisti dovrebbero trasportare.

Ma nel frattempo il governo avrà passato la crisi, ci sarà tempo per dividere il movimento di protesta e far fallire i protestatari uno dopo l’altro e non tutt’insieme.

Se il movimento dei camionisti avesse avuto la rivendicazione “basta guerra, basta armi”, si sarebbe potuta trovare la strada buona non solo (momentaneamente) per loro, ma per tutti.

Ci saremmo tenuti i soldi in tasca un po’ tutti, tranne quelli che fabbricano armi e speculano sui carburanti. Avremmo qualche carrarmato in meno e qualche ospedale in più, meno vetrine rotte e qualche scuola in più.

– Il Punto del Segretario Generale, Alberto Lombardo