100 anni dalla nascita di Fidel Castro: rivoluzione, socialismo e internazionalismo

100 anni dalla nascita di Fidel Castro: rivoluzione, socialismo e internazionalismo

Oggi sono 100 anni dalla nascita di un GIGANTE DELLA STORIA.
Fidel ha lasciato un segno indelebile, non solo tra i lavoratori e le classi popolari di Cuba e dell’America Latina, ma del mondo intero.
L’esempio del comandante in capo FIDEL CASTRO ci guiderà sempre per cercare di abbattere il capitalismo, instaurare il socialismo e difenderlo.
“La rivoluzione è un senso del momento storico; è cambiare tutto ciò che deve essere cambiato; è piena uguaglianza e libertà; è essere trattati e trattare gli altri come esseri umani; è emancipare noi stessi e con i nostri sforzi; è sfidare potenti forze dominanti all’interno e all’esterno della sfera sociale e nazionale; è difendere i valori in cui si crede al prezzo di qualsiasi sacrificio; è modestia, disinteresse, altruismo, solidarietà ed eroismo; La rivoluzione è unità, è indipendenza, è lottare per i nostri sogni di giustizia per Cuba e per il mondo, che è alla base del nostro patriottismo, del nostro socialismo e del nostro internazionalismo.”
Fidel Alejandro Castro Ruz

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