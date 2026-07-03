Il Partito Comunista a Minsk per la Festa dell’Indipendenza

Nella giornata di oggi il Partito Comunista insieme al Partito Comunista di Bielorussia ed alla Lega della Gioventù Comunista ha partecipato a Minsk alla giornata della Festa dell’Indipendenza della Bielorussia, giornata che commemora la liberazione dagli invasori nazifascisti avvenuta il 3 luglio 1944.
82 anni dopo quella vittoria, il nostro Partito è orgoglioso di riaffermare i valori di Pace, Sovranità e Antifascismo che contraddistinsero la Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale e sono ancora la stella polare della nostra azione politica.
Per il nostro Partito è stato presente il responsabile nazionale della Federazione della Gioventù Comunista, Fabrizio Da Silva.
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