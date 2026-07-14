COMUNE DI GENOVA: FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA. SOSPESO LO STATO DI AGITAZIONE, MA LA TREGUA È A TEMPO

La Giunta Salis firma l’accordo con i sindacati su assunzioni e organizzazione del lavoro. C’è la svolta, ma resta il durissimo giudizio sulla gestione del “campo largo”. Il Partito Comunista si schiera al fianco dei lavoratori

È crollata dopo vent’anni la pace sociale nel Comune di Genova, e ciò che non è successo nei passati otto anni di governo del sindaco di centro-destra Marco Bucci, si è verificato sotto l’attuale Giunta del cosiddetto “campo largo” di centro-sinistra. Lo slogan È già domani, che ha portato all’elezione la sindaca Silvia Salis, si è infranto contro la realtà di una macchina amministrativa ridotta al collasso. I lavoratori definiscono le scelte di questa amministrazione fallimentari e strutturalmente orientate alle esternalizzazioni, smentendo nei fatti le promesse di svolta della vigilia.

Sulla vicenda interviene anche il Partito Comunista, che si schiera apertamente al fianco dei lavoratori in lotta contro ogni ristrutturazione del Comune di Genova, che in questi anni ha portato alla riduzione dei servizi per i cittadini, e in particolare a danno delle fasce sociali più deboli.

Proprio per contrastare questa deriva, CGIL, CISL, UIL, DICCAP-CSE, USB e la RSU hanno portato avanti una mobilitazione compatta e unitaria che ha infine costretto Palazzo Tursi a cedere, arrivando alla sottoscrizione di un formale protocollo d’intesa.

I sindacati chiariscono tuttavia che non si tratta della chiusura della vertenza, bensì di una semplice sospensione dello stato di agitazione: la tregua sarà strettamente funzionale ad avviare una fase di verifica nei prossimi 90 giorni.

Per rispondere alle accuse di un declino della macchina pubblica a favore del privato, il fulcro dell’accordo è l’immediata revisione delle politiche occupazionali dell’ente:

Anno 2026: stanziato un fondo straordinario di 500mila euro per 57 assunzioni aggiuntive nel comparto non dirigenziale. Il piano sale a 255 ingressi totali , garantendo un turnover al 102 per cento .

Anno 2027: l’impegno economico strutturale salirà di 4 milioni di euro , portando il turnover al 75 per cento con 187 assunzioni complessive (62 in più rispetto ai piani originari).

Clausola di salvaguardia: l’amministrazione si è impegnata a non attivare nuovi servizi o attività senza un preventivo e proporzionale incremento del personale.

Nel dettaglio delle figure professionali, i potenziamenti principali riguarderanno istruttori e funzionari amministrativi e tecnici (ripartiti tra il 2026 e il 2027), oltre a 21 nuove unità per la polizia locale (tra agenti e funzionari), operatori esperti e profili informatici ed educativi.

Il protocollo interviene capillarmente per invertire la rotta sui nodi critici denunciati dai lavoratori, in particolare su cultura e turismo, appalti e aziende partecipate, servizi demografici e sociale, polizia locale, servizi educativi.

L’accordo introduce anche una profonda evoluzione culturale dei modelli organizzativi, garantendo due giorni settimanali di smart working a tutti i dipendenti che svolgono lavori compatibili con il lavoro agile.

A partire dal 2027, verrà avviato un modello sperimentale di valutazione “dal basso” dell’operato della dirigenza da parte dei dipendenti.

Sul fronte di salute e sicurezza, il Comune si impegna a completare entro il prossimo 31 dicembre un censimento delle sedi con criticità microclimatiche per pianificare gli investimenti di condizionamento necessari.

Il percorso entra ora nella fase operativa. Tra luglio e settembre sono previsti 14 tavoli tecnici e tematici con natura deliberativa: l’esito di ciascun incontro confluirà in un verbale vincolante che integrerà l’accordo.

La data chiave è il 16 settembre 2026. In quel giorno, i sindacati verificheranno il reale stato di adempimento degli impegni.

Se le risposte della Giunta Salis saranno ritenute insufficienti o se le promesse verranno disattese, lo stato di agitazione verrà immediatamente riaperto e riprenderanno le azioni di mobilitazione.

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