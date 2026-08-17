Taranto, la lotta dei lavoratori del verde pubblico: no ai tagli su orari e salari

Il Partito Comunista al fianco dei 96 operai e dei sindacati SGC e Cobas: «Il Comune ritiri il bando al ribasso e garantisca la tutela dei lavoratori»

Taranto, 12 ago – Il Partito Comunista esprime totale ed incondizionata solidarietà ai 96 lavoratori addetti alla manutenzione del verde pubblico del Comune di Taranto, in lotta contro l’amministrazione

di centro-sinistra, che ha indetto un nuovo bando per l’affidamento del servizio di gestione del verde.

La gara d’appalto, non solo prevede una durata inferiore rispetto al passato, ma stanzia importi nettamente ridotti rispetto al precedente affidamento.

«Una scelta politica che rischia di tradursi in un pesante taglio dell’orario di lavoro e del salario per gli operai coinvolti – fa sapere il Partito Comunista – Parliamo di lavoratori che svolgono un servizio essenziale, garantendo il decoro, l’ordine e la vivibilità della città.

Ora, dopo una serie di incontri sindacali infruttuosi, il Comune cerca di scaricare la patata bollente sulle aziende che subentreranno nell’autunno prossimo.

È intollerabile che si decida di risparmiare tagliando le risorse destinate ai lavoratori in una città come Taranto, dove la disoccupazione e la precarietà rappresentano già una piaga sociale drammatica. Il Partito Comunista – conclude la nota – sarà sempre al fianco dei lavoratori che, insieme ai sindacati SGC e Cobas, stanno portando avanti una mobilitazione esemplare e unitaria per rivendicare con forza la continuità salariale e di orario di lavoro e una nuova gara d’appalto, con risorse che possano garantire la dignità dei lavoratori e un servizio adeguato».

SOSTIENI, PARTECIPA, ORGANIZZATI Iscriviti al Partito Comunista Se sei giovane, entra nella Federazione della Gioventù Comunista e costruisci insieme a noi un’alternativa. ISCRIVITI ORA

Contribuisci alle nostre attività Anche una piccola sottoscrizione può fare la differenza. CONTRIBUISCI

Seguici sui nostri canali social Resta aggiornato sulle attività, le iniziative e le campagne del Partito Comunista. SEGUICI SUI SOCIAL

Ascolta il nostro podcast Approfondimenti, analisi e punti di vista disponibili sulle principali piattaforme. ASCOLTA IL PODCAST

