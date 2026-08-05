131 anni fa moriva Friedrich Engels: il ricordo del Partito Comunista

131 anni fa ci lasciava Friedrich Engels.

Come Partito Comunista vogliamo ricordare la sua figura con questo articolo, scritto originariamente per il 200° anniversario dalla sua nascita.

Riportiamo quindi ampi estratti dallo scritto di Lenin dell’autunno 1895, pubblicato per la prima volta nel 1896, nei numeri 1-2 del Rabotnik (Il lavoratore), rivista pubblicata all’estero dall’Unione dei socialdemocratici russi tra il 1896 e il 1899, per iniziativa di Lenin.

Avvertiamo il lettore che Lenin non poté leggere l’opera suprema di Engels, La dialettica della natura, rimasta incompiuta e pubblicata postuma in tedesco e in russo nel 1925: è questo il motivo per cui non se ne trova traccia nella sua breve biografia.

«Vicino a Marx non ero che il secondo violino»

Così si descrive Engels. Ciò testimonia l’affetto e la fraterna sollecitudine che ebbe nei confronti di Marx e della sua opera, durante la vita di quest’ultimo e nei dodici anni in cui gli sopravvisse.

Gli amici di partito lo chiamavano il “Generale”, per la profonda conoscenza che aveva della storia e dell’arte militare. Ed è così che vogliamo salutarlo oggi.

Articolo completo: https://www.lariscossa.info/auguri-generale/

SOSTIENI, PARTECIPA, ORGANIZZATI

Iscriviti al Partito Comunista

Se sei giovane, entra nella Federazione della Gioventù Comunista e costruisci insieme a noi un’alternativa:

https://ilpartitocomunista.it/tesseramento/

Contribuisci alle nostre attività

Anche una piccola sottoscrizione può fare la differenza:

https://ilpartitocomunista.it/contribuisci/

Seguici su tutti i nostri canali social

https://instabio.cc/PartitoComunista

Ascolta il nostro podcast

Approfondimenti, analisi e punti di vista su tutte le principali piattaforme:

https://linktr.ee/ilpartitocomunista