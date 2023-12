da Partito Comunista https://ift.tt/qXKDYEV

IL NIGER PROCEDE VERSO IL MULTIPOLARISMO

IL Niger sta continuando nel suo processo di “de-franconizzazione” allontanandosi sempre di più dal mondo nnipolare dirigendosi verso quello multipolare.

I leader militari del Niger infatti hanno interrotto ogni collaborazione con l’Organizzazione internazionale delle nazioni francofone (OIF), sostenendo che sia solo uno strumento per proteggere gli interessi francesi all’interno del paese. Questa scelta arriva per tagliare definitivamente i legami con l’ex potenza coloniale, che ha costantemente affermato di non riconoscere diplomaticamente il governo attuale di Niamey come autorità legittima.

I nuovi leader del Niger hanno adottato varie misure per interrompere i collegamenti con Parigi dopo la loro conquista del potere. Queste azioni includono l’espulsione delle truppe francesi da Niamey, che in precedenza avevano collaborato nella lotta contro un’insurrezione islamica nel Sahel.

Il Niger, insieme a Burkina Faso e Mali, dimostrano che è possibile spezzare le catene del colonialismo che per centinaia d’anni ha sfruttato le loro risorse e schiavizzato la popolazione.

L’imperialismo è una tigre di carta e sta iniziando a disgregarsi in un continente strategico come l’Africa.

Lavoriamo per l’organizzazione della Rivoluzione anche in Italia!