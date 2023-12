da Partito Comunista https://ift.tt/s3HM98O

L’OCCUPANTE SIONISTA ATTACCA ANCHE LA SIRIA

L’occupante sionista non contento di perpetuare il genocidio del popolo palestinese a Gaza, adesso attacca anche la Siria, Nazione già assediata dagli USA che vorrebbero deporre Assad e imporre un loro governo fantoccio.

L’occupante sionista in cambio di armi e supporto nello sterminio del popolo palestinese da parte degli USA e NATO attacca la Siria come ringraziamento allargando così il conflitto, il tutto però nel silenzio dei media occidentali che non hanno trovato spazio per la notizia.

“Un attacco israeliano ha colpito i dintorni di Damasco” ha scritto l’agenzia ufficiale siriana Sana, l’occupante sionista ha ripetutamente affermato che non permetterà al suo acerrimo nemico, l’Iran, che sostiene il governo del presidente Bashar al-Assad, di espandere la sua presenza lì. Israele ha lanciato centinaia di attacchi aerei sul suo vicino settentrionale dall’inizio della guerra civile in Siria nel 2011, prendendo di mira principalmente le forze appoggiate dall’Iran, comprese molte posizioni dell’esercito siriano, inoltre ha intensificato i suoi attacchi dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre scorso, mentre aumentano le tensioni in Medio Oriente. L’aeroporto internazionale di Damasco infatti è stato messo fuori servizio dopo che gli attacchi israeliani lo avevano preso di mira a fine novembre, poche ore dopo la ripresa dei voli a seguito di attacchi simili del mese precedente.

L’occupante sionista allarga così il conflitto in tutta l’area, questa volta accanendosi sulla vicina Siria che ha la terribile colpa di non essere schierata con gli USA e di appoggiare il popolo palestinese.