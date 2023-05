from Partito Comunista https://ift.tt/lGqJItZ

URANIO IMPOVERITO DONATO ALL’UCRAINA

Pochi mesi fa al regime di Zelenskij furono donati proiettili al’uranio impoverito da parte della GranBretagna come dotazione ai mezzi corazzati Challenger 2.

Gli Stati Uniti hanno usato questo tipo di proiettili più volte durante le guerre che hanno fatto in giro per il mondo, la prima volta, durante l’operazione Desert Storm nel golfo Persico. Nel 1991, durante la prima guerra del golfo. E poi, in ex Jugoslavia, in Iraq e in Siria. Si sospetta anche Somalia e in Afghanistan con gravi danni alla salute di chi si è trovato onsinteova in quei posti.

Adesso torna la paura della contaminazione dopo che nella notte del 13 maggio, l’aviazione russa ha colpito depositi in Ucraina in cui venivano stoccate armi e munizioni, si teme che tra le munizioni stoccate vi fossero anche ingenti quantitativi di proiettili contenenti uranio impoverito che dopo la loro deflagrazione si sarebbe disperso nell’aria.

Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo ha dichiarato: “ La distruzione delle munizioni all’uranio impoverito fornite dall’Occidente all’Ucraina ha portato alla comparsa di una nube radioattiva, che si è già diretta verso l’Europa”.

Il pericolo per tutto il nostro Continente diventa sempre più grande sia per quanto riguarda la guerra, sia per quanto riguarda il rischio di essere contaminati da sostanze che provocano il cancro, tutto a causa dei nostri governi che succubi della NATO e degli USA continuano ad inviare armi e denaro per continuare questa guerra.

FERMIAMO LA GUERRA FIRMA PER IL REFERENDUM