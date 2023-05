from Partito Comunista https://ift.tt/yr4t0cW

SANITÀ COME NEGLI USA

Il nostro Paese ormai da molti anni ha preso come modello sanitario quello presente negli USA e ha fatto di tutto per smantellare progressivamente quello pubblico che garantiva cure si qualità e gratuite a tutti i cittadini (sicuramente con margini di miglioramento)

Da poco prima del periodo Covid sono iniziate a nascere anche in Italia le prime assicurazioni sanitarie private che, proprio come negli USA, saranno indispensabili a breve per poter avere qualsiasi tipo di cura.

Le liste di attesa per avere le cure adeguate negli ospedali pubblici diventano sempre più lunghe a causa dei continui tagli che i governi hanno effettuato negli anni, spingendo sempre più la popolazione a rivolgersi alla sanità privata.

Adesso, sempre sul modello statunitense, approdano anche in Italia i primi Pronto Soccorso privati, il primo è stato quello di Brescia, gestito dalla privata BresciaMed, che si rivolgerà a “tutti coloro che necessitano di una risposta rapida, ma non desiderano aspettare ore in un Pronto Soccorso pubblico” come dichiarato dalla direttrice.

Questo precedente mette definitivamente le basi per l’apertura di Pronto Soccorso privati per ricchi, dividendo tra cittadini di serie a e di serie b e delinea ancora di più il futuro della sanità italiana, cioè solamente a pagamento.

L’intento di questo governo e di quelli che ci hanno governato negli ultimi 30 anni è chiaro, smantellare definitivamente tutto il Servizio Sanitario Nazionale per far sì che solo chi ha il denaro per permettersi di curarsi lo potrà fare.

Noi continueremo a batterci sempre per avere un sistema sanitario gratuito, di qualità, capillare e accessibile per tutti