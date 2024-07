da Partito Comunista https://ift.tt/s6HmqtJ

33 MILIARDI SPESI PER LA GUERRA DA INIZIO LEGISLATURA

Con la nuova richiesta di acquisto di 24 Eurofighter Typhoon da parte del Governo Italiano, siamo già arrivati, in meno di due anni, ad almeno 33 miliardi già spesi per l’ambito militare. Oltre al fiume di soldi inviati a Kiev, si aggiungerà a breve l’impegno preso da Meloni e Crosetto per il raggiungimento del 2% del PIL in spese dell’Italia per la NATO (e non per l’esercito italiano in sé).

L’Italia, che giorno dopo giorno perde sempre di più la sua sovranità e indipendenza, cedendola un giorno all’Europa e un giorno agli Stati Uniti, cerca in questo modo di contare qualcosa e di non essere tagliata fuori dal grande gioco della politica internazionale. Ma il solo risultato è quello di legarsi in maniera sempre più forte a una catena che si fa sempre più corta.

SOCIALISMO O BARBARIE!