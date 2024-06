da Partito Comunista https://ift.tt/HFQsEmM

SEMPRE PIÙ VICINI ALLO SCONTRO TRA RUSSIA E USA

“Gli Stati Uniti sono effettivamente diventati parte del conflitto, fornendo alle forze armate ucraine le armi utilizzate per attaccare la Russia.” Queste sono le parole che il governo di Mosca ha recapitato all’ambasciatrice statunitense in servizio a Mosca dopo l’attacco subito in Crimea con missili ATACMS, ovvero missili che gli USA hanno fornito direttamente a Kiev per attaccare il suolo russo.

Dobbiamo dire basta immediatamente a ogni forma di conflitto, dobbiamo spingere per il raggiungimento immediato della pace e preservare il mondo dall’escalation militare che ci porterebbe direttamente alla Terza Guerra Mondiale e all’uso delle armi nucleari.

Noi oggi, come sempre siamo PER LA PACE, CONTRO LA GUERRA.