Attaccare l’UNIFIL per non avere né testimoni né intralci

Come in un film che racconta azioni criminali, la prima regola è sempre quella di non lasciare testimoni. Peccato che questo non sia un film, ma il resoconto di come l’occupante sionista abbia deciso di intervenire in territorio libanese, attaccando le basi UNIFIL, dove sono presenti anche soldati italiani. Un ulteriore e folle colpo di mano, contro ogni elementare diritto internazionale, con un duplice obiettivo: allontanare ogni possibile testimone delle sue prossime azioni militari e liberare logisticamente il campo da quelle missioni UNIFIL, che rappresentano un ostacolo alla manovra a tenaglia nel territorio delle fattorie di Shebaa, per attaccare Hezbollah al confine nord-orientale del Libano meridionale.

Se anche questa volta queste manovre proseguiranno senza opposizione da parte del mondo occidentale, avremo la conferma di come siamo ben oltre i “due pesi e due misure”.

