ASSANGE È LIBERO!

Possiamo finalmente dirlo: Julian Assange è libero e sta già tornando in Australia. A quanto sembra, la decisione di Biden di trovare un accordo con Assange è stata motivata sia da considerazioni elettorali sia dal desiderio di creare un precedente, infatti la parziale ammissione di colpa di Assange, grazie alla quale si è chiuso l’accordo per la sua liberazione, potrebbe creare problemi a persone in situazioni simili, come ad esempio Edward Snowden che in questo momento è salvo solo grazie alla cittadinanza russa. Ma per verificare le conseguenze di tutto questo ci sarà tempo. Oggi festeggiamo tutti insieme a Julian e alla sua famiglia, perché un uomo che ha sempre lottato per la libertà di informazione è tornato libero.

