da Partito Comunista

La strage dei subappalti continua!

Ancora un morto sul lavoro in un’azienda subappaltatrice per la manutenzione ferroviaria. Questa volta, la tragedia è accaduta a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna.

Non possiamo ignorare come le condizioni di chi lavora in costante subappalto siano drammatiche ed espongano i lavoratori a rischi enormi, in nome del risparmio e del profitto altrui.

Annullare tutti i subappalti, garantendo la sicurezza dei lavoratori, è il primo passo per migliorare le condizioni sia degli utenti dei servizi di infrastrutture fondamentali come quelle ferroviarie, sia di chi ci lavora.

Basta morti sul lavoro! Socialismo o Barbarie!

#MortiSulLavoro #Subappalti #SicurezzaSulLavoro #SanGiorgioDiPiano #ManutenzioneFerroviaria #DirittiDeiLavoratori #Lavoro #Socialismo #BastaMortiSulLavoro #SicurezzaFerroviaria #GiustiziaSociale