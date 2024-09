da Partito Comunista https://ift.tt/psEIYFl

GIORNATA DI FOLLIA ALL’EUROPARLAMENTO

DOPO AVER APPROVATO LA TERZA GUERRA MONDIALE, L’EUROPA VOTA CONTRO MADURO

Non deve essere stata una giornata per stomaci deboli quella di ieri a Bruxelles. Dopo aver approvato l’uso di armi occidentali sul territorio russo da parte di Kiev, l’Europarlamento ha concluso la sua giornata disconoscendo la vittoria elettorale di Maduro in Venezuela e riconoscendo Edmundo González come presidente legittimo.

In un continente ormai in mano alla NATO e ai voleri dell’imperialismo a stelle e strisce, questa è l’ulteriore conferma di come l’UE sia allergica alla libertà e all’autodeterminazione dei popoli, proprio come insegnano da Washington.

Il mondo che hanno cercato di venderci negli ultimi 30 anni è ormai un ricordo sbiadito. Hanno provato a farci accettare l’unipolarismo come soluzione per la pace sotto un’unica bandiera, senza fare i conti con i popoli che non abbassano la testa e lottano per la loro sovranità e indipendenza, senza avere paura di perdere perdere i rapporti con Stati Uniti ed Europa, che non sono più il centro del mondo da tanto tempo, e il multipolarismo è l’unica vera strada percorribile per un mondo di pace e progresso condiviso.

VIVA MADURO!

