da Partito Comunista https://ift.tt/FGPtXRW

120 anni fa nasceva il grande poeta Comunista Pablo Neruda. Morirà in circostanze mai chiarite in Cile nel 1973 proprio mentre si preparava a tornare in esilio in seguito al golpe di Pinochet avvenuto poco prima.

Noi lo ricordiamo così

” AL MIO PARTITO

Mi hai dato la fraternità verso chi non conosco.

Mi hai aggiunto la forza di tutti quelli che vivono.

Mi hai ridato la patria come in una nascita.

Mi hai dato la libertà che non ha il solitario.

Mi hai insegnato ad accendere la bontà come il fuoco.

Mi hai dato la rettitudine che necessita l’albero.

Mi hai insegnato a vedere l’unità e la differenza degli uomini.

Mi hai mostrato come il dolore di un essere é morto della vittoria di tutti.

Mi hai insegnato a dormire nei letti duri dei miei fratelli.

Mi hai fatto costruire sulla realtà come su una roccia.

Mi hai fatto avversario del malvagio e muro del frenetico.

Mi hai fatto vedere la chiarezza del mondo e la possibilità dell’allegria.

Mi hai fatto indistruttibile perché con te non finisco in me stesso.”

Pablo Neruda