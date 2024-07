da Partito Comunista https://ift.tt/lC04WEi

Dispositivo approvato dal Comitato Centrale il 6 luglio 2024

In seguito alla Relazione del SG, alla discussione degli aventi diritto in presenza e in remoto dei membri del CC, il CC

preso atto degli articoli dello Statuto,

– della delibera dell’ultima sessione del Comitato Centrale del 21 gennaio:

“ … l’adesione [a DSP] aggiuntiva è autorizzata per il 2024 e non necessita di alcuna modifica statutaria. Come per altre organizzazioni, quali sindacati e movimenti di massa, statutariamente per aderire basta il deliberato del CC.”

•⁠ ⁠che l’evoluzione di DSP va ora in direzione di una organizzazione politica strutturata,

delibera che

1.⁠ ⁠Gli iscritti militanti al Partito Comunista non possono essere iscritti contemporaneamente a DSP e assumere ruoli pubblici preminenti in DSP.

2.⁠ ⁠Si istituisce un periodo transitorio fino a fine anno, mantenendo quanto deliberato il 21 gennaio, per garantire ai compagni che avessero impegni rilevanti in DSP, di poter mantenere fede ad essi.

3.⁠ ⁠Si auspica che: La collaborazione politica con DSP continui e si invitano i compagni sul territorio a mantenere i migliori rapporti con quella organizzazione – che però ora è da considerare distinta rispetto al nostro Partito – promuovendo sul territorio iniziative unitarie in modo da assicurare la più fruttuosa e fraterna collaborazione tra i due partiti.

Si prende atto delle dimissioni da presidente onorario del compagno Marco Rizzo.