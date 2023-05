from Partito Comunista https://ift.tt/GHYivIE

GOVERNO E PD SONO LE CAUSE DEL DISASTRO IN EMILIA ROMAGNA

Persino il giornale Open.online di Mentana non può far più niente per coprire i gravi errori del PD in Emilia Romagna con a capo il duo Bonaccini-Schlein.

I due avrebbero avrebbe potuto spendere 55 milioni di euro di fondi anti-alluvioni quando era vice presidente della Regione Emilia-Romagna, invece quei soldi non solo non sono stati mai spesi, ma sono stati pure restituiti al governo, nell’elenco degli interventi previsti in quei finanziamenti persi c’erano anche la “manutenzione ordinaria per la sistemazione della rete idrografica del bacino Lamone“, così pure i lavori di “sfalcio, taglio vegetazione riprofilatura e ripristino sponde in frana tratti saltuari nei corsi d’acqua dei bacini del torrente Idice e del torrente Sillaro“, gli interventi “urgenti d’emergenza nei corsi d’acqua dei bacini del torrente Idice“, come quelli “nei corsi d’acqua dei bacini del torrente Sillaro“. Figurano anche i lavori di “sfalcio, taglio vegetazione riprofilatura e ripristino sponde in frana in tratti saltuari dei torrenti Idice, Savena, Sillaro, Quaderna, Gaiana e Fossatone“, come pure quelli di “manutenzione del torrente Ravone“.

A livello nazionale invece ci sarebbero addirittura 8 miliardi di euro di fondi anti dissesto che non sono mai stati spesi e che sarebbero dovuti essere spesi entro il 2023.

Così l’alluvione ha devastato intere città. Sono stati 23 i fiumi esondati, 280 le frane e oltre 400 le strade interrotte. I comuni colpiti dall’alluvione sono 41 e oltre 20mila gli sfollati soprattutto dalle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna.

Questo è il risultato di anni e anni di governi di destra e sinistra che non hanno investito nella prevenzione e cura del territorio, l’unica soluzione è quella di iniziare ad investire in un grande piano di riassesto idrogeologico per il nostro Paese che occupi centinaia di migliaia di persone per far si che queste tragedie vengano limitate o del tutto prevenute.

Solo il Partito Comunista lo ha sempre detto e continuerà a lottare per eseguirlo.