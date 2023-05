from Partito Comunista https://ift.tt/zRoWgTe

STANNO PERDENDO LA TESTA!

C’è chi vorrebbe chiedere il confino per chi non la pensa come vuole l’impero, se pensi che la ragione non sia quella narrata da tutti media filoNATO, vorrebbero non farti lavorare o bloccarti il conto in banca fino a chiuderti in casa.

Questo,il membro di Fratelli D’Italia Mauro Giubileo, ha scritto oggi con un tweet dai toni davvero preoccupati. “Lockdown, blocco del conto in banca, esclusione dal lavoro per i filo-Putin e i filo-Cina”. Scrive così, senza mezzi termini. Aggiunge anche di non voler sentire lamentele, dato che avrebbe voluto chiedere niente meno che il CONFINO.

Nella politica italiana sempre più partiti si scagliano a favore della russofobia e della sinofobia lanciando una campagna di demonizzazione trasversale e allo stesso momento dando sempre più prova di lealtà e fedeltà alla NATO e agli USA.

È il momento di far sentire la voce delle persone ragionevoli, che non fanno differenze tra persone per la loro nazionalità o per i loro pensieri. Si sta facendo sempre più largo la legittimazione di personaggi razzisti e fate attenzione, non riguarda solo per i politici di destra, questo tweet lo avrebbe potuto benissimo scrivere un esponente del PD, della Lega, di Italia Viva o di +Europa, dimostrando per l’ennesima volta che nel parlamento sono tutti uguali, facce della stessa medaglia