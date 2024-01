da Partito Comunista https://ift.tt/90yN1Lr

SI È SEMPRE ANTIFASCISTI

Tutto il Paese si è giustamente indignato di fronte alle foto scattate alla commemorazione dei fatti di Acca Larentia, dove in centinaia si sono schierati in formazione militare per il saluto romano e il “presente” in onore di “tutti i camerati caduti“, dimenticandosi però di tutto ciò che il loro movimento (il braccio armato della borghesia) ha fatto in quel periodo posizionando bombe e commettendo stragi.

Il PD per primo si è indignato di fronte alle foto con il saluto romano. Lo stesso PD che in Ucraina sostiene il battaglione Azov o Pravij Sektor che rivendicano il periodo banderista collaborazionista dei N4zisti o il genocidio nella striscia di Gaza, lo stesso PD che quando ha governato Roma e il Lazio non ha fatto nulla per fermare o arginare questa deriva: la commemorazione va infatti avanti da oltre 20 anni! Per non parlare della sede sempre occupata da CasaPound.

Il PD si ricorda di essere antifascista solamente quando è all’opposizione e in periodo pre-elettorale per paventare il pericolo delle destre e raccogliere qualche voto dagli ingenui. Il fascismo oggi non consiste solo nei gruppi di estrema destra ma oggi come in passato in tutto il sistema che li protegge, promuove e all’occorrenza li usa, come in Ucraina o per sfasciare le sedi dei sindacati, come accaduto durante il regime pandemico a Roma.

Si è antifascisti sempre, non a fasi alterne solo per un tornaconto elettorale.