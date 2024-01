da Partito Comunista https://ift.tt/OzqCA7w

GERMANIA PARALIZZATA

I MEDIA PARLANO D’ALTRO

La Germania è stata completamente paralizzata negli ultimi giorni a causa delle proteste degli agricoltori che in migliaia si sono riversati in strada contro le politiche agricole che il governo ha adottato.

Almeno 5.500 trattori si stanno dirigendo verso Monaco di Baviera scortati dalla polizia. Ieri davanti alla Porta di Brandeburgo di Berlino si contavano oltre 560 trattori, disordini in diverse regioni della Germania settentrionale e orientale. La protesta è stata indetta dalle associazioni di categoria dopo che il governo di Olaf Scholz ha annunciato una stretta sui sussidi al settore, con l’abolizione dell’esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli agricoli e delle agevolazioni fiscali sul diesel, minacciando una settimana di proteste.

Nel nostro Paese questa notizia è passata in sordina, con tutti i media e televisioni che hanno preferito occuparsi di altro, per lo più gossip o di del supporto dell’occidente a Zelenskij e all’occupante sionista.

Questo è il livello dell’informazione in Italia, relegata ad essere serva di ciò che viene imposto loro da UE, USA e NATO censurando completamente il malcontento che in tutta Europa sta crescendo.