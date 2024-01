da Partito Comunista https://ift.tt/mCuQfMY

GENOCIDIO E CENSURA.

LA STORIA SI RIPETE!

Quello che sta avvenendo nella striscia di Gaza non deve essere divulgato e non deve essere in alcun modo criticato l’operato dell’occupante sionista al suo interno. Questi sono ormai i diktat che i media occidentali sono costretti a sottoporsi per portare avanti la propaganda di guerra di USA e NATO.

Per aggravare ulteriormente la situazione, il ministero degli Esteri israeliano ha ordinato alle ambasciate di fare pressione su diplomatici e politici dei Paesi ospitanti affinché rilascino dichiarazioni contro il procedimento presso la Corte internazionale di giustizia avviato dal Sudafrica con l’accusa di genocidio nella Striscia di Gaza.

L’obiettivo è quello di evitare che la Corte Internazionale emetta un’ingiunzione per far terminare il genocidio a Gaza, mostrando al mondo ciò che sta facendo l’occupante sionista al popolo palestinese.

La storia si ripete e le modalità di censura e di controllo dell’informazione sono simili, con tutti i governi occidentali proni ad aiutare chi sta compiendo il genocidio stando attenti a non renderlo noto al popolo.

Così opera il totalitarismo “liberale” borghese.