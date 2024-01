da Partito Comunista https://ift.tt/lCLkRjg

ANCORA PRIVATIZZAZIONI

Il governo Meloni sta finendo di privatizzare tutto il possibile, dopo aver dato in mano ai privati tutto il comparto energetico facendo ricadere i rincari del 56% sul popolo, adesso è pronta a finire di privatizzare anche le Ferrovie dello Stato e le Poste.

Invece di far pagare ai ricchi ciò che devono il governo preferisce, ancora una volta, svendere il proprio patrimonio e fare significativi tagli alla spesa pubblica per racimolare qualche soldo il più.

«La mia idea è ridurre la presenza dello Stato dove non è necessaria e riaffermarla dove lo è. Questo riguarda il tema della riduzione di quote di partecipazione statale che non riduce il controllo pubblico, e questo potrebbe essere il caso di Poste, mentre penso ci sia la possibilità di fare entrare i privati in società dove c’è il totale controllo pubblico come in Ferrovie».

Così ha dichiarato la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Secondo alcune stime, qualora venisse messa sul mercato una quota fino al 49% di Fs e meno del 30% di Poste la forchetta degli introiti per lo Stato potrebbe aggirarsi fra 4,7 e 6,7 miliardi.

Per il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani la direzione è quella giusta: «È importante che Forza Italia sia al governo, perché il tema della riduzione della pressione fiscale, del risanamento dei conti pubblici è un tema sul quale Forza Italia si è sempre impegnata. Berlusconi ne ha fatto un cavallo di battaglia e sono soddisfatto che anche il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di oggi abbia toccato questi temi. Penso anche a quello delle privatizzazioni. Sono temi particolarmente a cuore a Forza Italia».

Il governo quando non può tartassare e prosciugare i lavoratori decide sempre di privatizzare e svendere il proprio patrimonio facendo arricchire ulteriormente i ricchi che inevitabilmente innalzeranno il prezzo del servizio di cui si sono appropriati. In ultima istanza ci rimette il popolo che ha meno servizi, aumentati di prezzo e con prestazioni spesso peggiorate.

Il sovranismo di cartone si vede dal fatto che il governo Meloni rinuncia a mantenere un forte impianto pubblico nell’economia italiana, svendendo il paese alla speculazione finanziaria internazionale.