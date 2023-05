from Partito Comunista https://ift.tt/eO6bnRM

OCCUPAZIONE NATO IN SARDEGNA

Sono iniziate le esercitazioni della NATO in Sardegna occupandola militarmente, le truppe belliche più invasive hanno scelto l’Isola per simulare gli scenari più nefasti, ed esercitarsi a contrastarli.

“L’esercizio Noble Jump 2023 offre una grande opportunità per dimostrare la prontezza, la mobilità strategica e l’efficacia in combattimento della VJTF-Land Brigade 2023. Abbiamo schierato il ‘VJTF in formazione ridotta’ con 1.500 soldati e quindi una parte rappresentativa degli oltre 10.000 soldati della VJTF-Land Brigade in Sardegna”, si legge in un comunicato della Nato in cui parla il generale Krone.

Fino al 14 maggio, la brigata e le forze assegnate dagli alleati di Belgio, Cecoslovacchia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Slovenia hanno condotto simultaneamente tre importanti esercitazioni. Complessivamente, 5.000 soldati delle nazioni alleate hanno partecipato a queste esercitazioni, dopodiché inizierà l’esercitazione del compartimento italiano fino a fine mese.

L’isola Italiana quindi è diventata un vero e proprio scenario di guerra, dove gli eserciti della NATO si preparano a continuare la guerra in Ucraina, il tutto imponendo divieti e restrizioni agli abitanti della Sardegna che si sono ritrovati occupati in casa propria.

La NATO è la più grande organizzazione criminale del pianeta dal dopoguerra fino ad oggi, il nostro paese deve uscirne il prima possibile per non subire più la loro arroganza e occupazione continua.

Anche per questo motivo è necessario firmare il “REFERENDUM RIPUDIA LA GUERRA” del Professor Pennetta