from Partito Comunista https://ift.tt/vVNkOGM

Milano e Roma chiudono le città ai lavoratori, il governo le apre ai Ricchi

Mentre Sala e sopratutto Gualtieri stanno proponendo politiche con le quali stanno dando un colpo mortale alla vita ed al lavoro di centinaia di migliaia di cittadini, vietando praticamente l’utilizzo della maggior parte delle automobili con la scusa del “Green”, il governo Meloni fa un regalo a tutti coloro che hanno macchine di grossa cilindrata, ovvero l’eliminazione del Superbollo.

Il disegno è ben delineato, non è un problema di quale partito governa, ma è il problema di un sistema che fa di tutto per ricacciare il popolo nelle periferie e farli entrare nelle città solo per lavorare e soddisfare i bisogni di chi non ha problemi a cambiare automobile ogni anno.

Chi vive del proprio lavoro, chi fatica ogni giorno a sbarcare il lunario dovrà inventarsi l’impossibile per entrare nella città in cui vive e lavora in nome dell’Eco-Cretinismo, mentre il problema dell’ecologia non esisterà per chi ha comprato l’ultimo SUV o Fuoriserie rispettoso delle norme Europee ma sicuramente meno parco nei consumi della Panda di un impiegato … ma sopratutto avrà un’ulteriore sconto.

Uniamoci tutti insieme contro questa follia, dalla parte di chi vive ogni giorno del proprio lavoro, contro chi usa le problematiche ambientali per colpire il popolo e non chi inquina davvero.