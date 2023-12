da Partito Comunista https://ift.tt/emYicjn

L’OCCUPANTE SIONISTA CACCIA IL COORDINATORE UMANITARIO DELL’ONU

L’occupante sionista ha revocato il visto al coordinatore umanitario delle Nazioni Unite, Lynn Hastings, accusando in maniera clamorosa la stessa ONU di essere pregiudiziale verso il governo israeliano!

La realtà è che il governo di Netanyhau vuole continuare indisturbato il genocidio del popolo palestinese a Gaza, e dopo essere andato costantemente in minoranza su ogni risoluzione di condanna dell’ONU – senza peraltro mai rispettarne gli esiti – adesso caccia persino il coordinatore umanitario ONU dal proprio Paese, godendo del supporto della propaganda occidentale che continua a guardarsi bene dal dare certe notizie, difendendo l’operato di Tel Aviv.

Il portavoce del segretario generale dell’Onu, Stephane Dujarric ha dichiarato: “Posso soltanto ribadire la piena fiducia del segretario generale in Hastings, nel modo in cui si è comportata e nel modo in cui ha svolto il suo lavoro”.

I guerrafondai liberali e democratici sono sempre in fila per ricordare l’importanza del diritto internazionale e denunciarne le violazioni dei cosiddetti “stati canaglia”. Non li sentirete dire mezza parola su questo fatto gravissimo. Due pesi e due misure che ci ricordano per l’ennesima volta come il diritto internazionale non esista. Esistono solo i rapporti di forza e la necessità di lottare conseguentemente con ogni mezzo contro l’imperialismo occidentale alleato della genocida Israele.