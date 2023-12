da Partito Comunista https://ift.tt/Qklu9mG

LE GIRAVOLTE DEL PD SULLA GUERRA

Il PD si sta lentamente accorgendo che la propaganda filo-atlantista che ha sempre sponsorizzato inizia a cedere – forse perché anche gli stessi USA stanno lentamente ritrattando le loro posizioni su Zelenskij e Ucraina – e sta cercando di nascondere tutte le offese e gli atteggiamenti di superiorità che l’hanno caratterizzato dall’inizio della guerra.

Sin dall’inizio il PD ha tacciato di “putiniani” tutti coloro che si ponevano a favore della pace, legittimando vere e proprie liste di proscrizione fatte dalle testate a loro fedeli. Adesso però si accorgono di essersi “sbagliati a chiamare putiniani coloro che sono per la Pace” e tentano miseramente di fare una giravolta e prendere un po’ le distanze dal dittatore Zelenskij.

“Questa è una giornata per recuperare un terreno che non abbiamo saputo calpestare nel modo giusto”. Gianni Cuperlo presenta così la lunga giornata del convegno “La parola Pace – L’utopia che deve farsi realtà”, in cui sono intervenuti tutti i big del partito con posizioni più o meno fedeli agli USA, tanto per dare come al solito un colpo al cerchio e uno alla botte.

La posizione del PD quindi non può più essere quella delle armi a oltranza fino alla vittoria contro la Russia – posizione impostata da Draghi e poi ripresa da Meloni. Tale tesi è ormai sconfessata pure dagli USA, così tentano ipocritamente e fintamente di riciclarsi agli occhi dei propri elettori.

Il PD rimane nemico del popolo e dei lavoratori!

Le sue giravolte non cambieranno la sua anima, quella di chi etichetta come “putiniani” gli oppositori della guerra imperialista della NATO, come “no-vax” tutti coloro contro il green pass. Non sono degni neanche di essere definiti “liberali”, dato che squalificano in continuazione chiunque la pensi diversamente da loro su qualsiasi tema rilevante.