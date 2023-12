da Partito Comunista https://ift.tt/1n6xlq3

MELONI PRONTA A RATIFICARE IL MES

Tra le tante promesse che la Meloni ha fatto durante la campagna elettorale, c’era quella che non avrebbe ratificato il MES. Adesso però pare abbia cambiato idea ed è pronta tradire l’ennesima parola data seguendo ancora una volta le imposizioni inviate da Bruxelles.

Il governo Meloni cambia idea ancora una volta e fa l’ennesima giravolta in poco più di un anno e mezzo di governo, accantonando definitivamente tutte le parole d’ordine di finto sovranismo di cartone che aveva propagandato per vincere le elezione, adottando nella sostanza le stesse politiche economiche del PD.

Oggi infatti, a Bruxelles si riuniranno i ministri delle Finanze dell’area euro, e all’ordine del giorno c’è anche “il punto sui progressi compiuti con la ratifica” della riforma del Mes. L’Italia, va ricordato, è l’ultimo Paese che manca per la ratifica della riforma approvata due anni fa da tutti i governi coinvolti (incluso quello italiano).

Il governo Meloni continua a seguire in tutto e per tutto l’agenda Draghi, dimostrando una continuità di linea politica interna ed esterna che va avanti dal governo Monti in poi, frustrando le rivendicazioni delle masse popolari per soddisfare il volere delle tecnocrazie dell’UE. Ennesima dimostrazione che tutti i blocchi presenti in parlamento sono solamente due facce della stessa medaglia.