AGLI USA INTERESSA SOLO FARE LA GUERRA

Gli USA hanno dichiarato di voler vendere 440 milioni di dollari in munizioni e componenti bellici a Taiwan per aggravare ulteriormente le relazioni tra l’ isola cinese e il governo della madrepatria.

In una notifica al Congresso, il Dipartimento di Stato ha dichiarato che venderà 332,2 milioni di dollari in munizioni da 30 mm e relative attrezzature a Taiwan e 108 milioni di dollari in pezzi di ricambio e riparazione per veicoli a ruote e armi.

Le vendite aiuteranno Taiwan a “mantenere una capacità difensiva credibile” ma “non altereranno l’equilibrio militare di base nella regione”, ha affermato. “Contribuirà a migliorare la sicurezza del destinatario e aiuterà a mantenere la stabilità politica, l’equilibrio militare e il progresso economico nella regione”, ha affermato.

Altri 400 milioni spesi dagli USA per continuare le provocazioni alla Cina nel tentativo di far scoppiare la terza guerra mondiale, e che dimostra quanto siano una nazione arrogante e belligerante con qualunque nazione non sia subordinata a loro.

Il mondo unipolare voluto dagli Stati Uniti sta finendo a favore di un mondo multipolare per far si che tutte le nazioni del mondo non siano sempre sotto il ricatto di guerra da parte degli USA per questo gli USA con i suo scodinzolanti alleati occidentali vogliono provocare la terza guerra mondiale.