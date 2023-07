from Partito Comunista https://ift.tt/HfJakzh

COSTRUIRE È FATICOSO.

Una organizzazione politica si rafforza, non facendosi condizionare dagli elementi opportunisti.

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE è un progetto politico aperto, arrivano continuamente nuove forze: dalle personalità del mondo diplomatico e intellettuale a uomini e donne del mondo del lavoro e delle professioni.

Questo avviene con lealtà e serenità. In tal modo la forza di DSP si radica nei territori, nei luoghi del lavoro e nell’opinione pubblica. Ne è prova la presenza politica nelle piazze ed anche l’iniziativa editoriale del mensile VISIONE, che supera -di numero in numero- le diverse migliaia di copie.

Chi invece è bene perdere sono appunto gli elementi opportunisti, che pensano solo a sè stessi e non al progetto collettivo, alcuni arrivano addirittura a voler “rubacchiare” militanti confusi tra le organizzazioni che hanno inizialmente fondato il progetto unitario.

Mentre la totalità del gruppo dirigente e dei militanti di DSP lavora alacremente per il suo rafforzamento, questi singoli individui cercano il loro tornaconto in una improbabile ‘scalata’, che avrebbe come obiettivo la direzione politica e strategica di DSP, che non si meriterebbero e che peraltro non saprebbero nemmeno esercitare.

Si tratta infatti di elementi che mettono al centro il loro ego, sfruttando ancora una certa permeabilità delle nostre nascenti e rispettive strutture, permettendosi addirittura di fare comizi in cui si calunnia il gruppo dirigente.

Questi individui penetrano in un modo o nell’altro nelle strutture organizzate, spesso usando il metodo dell’amicizia subdola coi militanti e non quello della fratellanza sugli obiettivi fondamentali , portandovi lo spirito dell’esitazione e della falsità, il baco della disgregazione e dell’incertezza.

Battersi contro il sistema, avendo alle spalle simili ‘alleati’, significa trovarsi nella situazione di chi ha una ‘quinta colonna’ all’interno.

Nel momento in cui non ci riescono e vengono disvelati si inventano epurazioni che non esistono e poi decidono di andarsene in altri lidi nella più completa ininfluenza.

Il disprezzo politico e la lotta a viso aperto contro questi elementi, il loro abbandono del nostro comune percorso, diventa alla fine condizione pregiudiziale per il successo del nostro impegno.

Se siamo riusciti a creare un’unità interna a DSP e una coesione senza pari delle nostre fila, a partire dal gruppo dirigente nazionale e a quelli regionali, questo dipende prima di tutto dal fatto che abbiamo capito che dobbiamo distinguerci per teoria, progetto, modalità di organizzazione e costruzione di una leadership plurale rispetto al confuso (ed anche infiltrato) ‘mondo del dissenso’, prendendo da esso le più genuine caratteristiche di passione e idealità di popolo e rifiutandone il metodo grillino, anarchista ed elitario dell’organizzazione.

La via dello sviluppo e del consolidamento di Democrazia Sovrana Popolare passa attraverso l’individuazione degli opportunisti e dei carrieristi. DSP si rafforza lasciando a sé stessi questi individui. Lavoriamo per l’intrapresa collettiva con amore e fratellanza, ma non per questo senza esser capaci di difendere con forza dalle insidie la culla del nostro progetto.

Nessuno è obbligato a stare con noi, lasciamo a tutti la libertà di stare dove si vuole, ma permetteteci di portare avanti il nostro progetto politico. Comunque. Anche perché davanti abbiamo un sistema pericoloso e senza pietà.

Marco Rizzo, Daniele Giovanardi, Alberto Lombardo, Enzo Pennetta, Fulvio Grimaldi, Antonella D’Angeli, Daniela Talarico, Paolo Pace, Antonello Cresti, Matteo Di Cocco, Francesco Toscano.