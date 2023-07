from Partito Comunista https://ift.tt/ZwAVnYk

Far credere ai giovani di cambiare il mondo con la schwa, come se fossero gesti ribelli o rivoluzionari, mentre sono gesti totalmente nel solco del sistema.

Strumenti di distrazione di massa, mentre le scuole continuano a crollare e gli studenti a morire nell’alternanza scuola lavoro.

Spostare l’attenzione dei giovani su temi di quart’ordine come la schwa, piuttosto che sulle condizioni infime dei giovani in questo paese è il più grande successo delle classi dominanti.

Dalla pagina @federazione_gioventu_comunista:

Cosa è una ribellione?

Lo studente diventato famoso per aver utilizzato pronomi “neutri” per identificarsi come “non binario” nel tema di maturità ritiene di aver compiuto un atto di ribellione contro la società patriarcale e “ciseteronormativa”.

Sicuramente molti comunistoidi italiani avranno acclamato tale gesto come rivoluzionario.

Federazione Gioventù Comunista

I “neopronomi” sono il sintomo di una mancanza di direzione nella società occidentale, tardo capitalista e consumista, in cui il conflitto di classe è stato violentemente spento e con esso qualsiasi ostacolo alla creazione di persone vuote e utili al sistema dominante.

Questo è un discorso pienamente marxista-leninista. Così come la struttura economica influenza la sovrastruttura sociale, questa viceversa rafforza la struttura economica.

Abbiamo tutti noi il compito di costruire una società nuova, con pari diritti e opportunità, ma riconoscendo bene cosa terrorizza davvero il potere e cosa regala solo sorrisi e discussioni nei salotti radical chic.