Andare a lavoro con la tua VECCHIA AUTO? VIETATO!

Buttare l’acqua radioattiva di Fukishima nell’Oceano Pacifico? VA BENE!

Siamo al cortocircuito totale, mentre i governi europei ed in particolare in Italia, stanno facendo di tutto per impedire l’uso dell’automobile a combustibile fossile ai suoi cittadini, imponendo ZTL e blocchi di circolazione impossibili per chi vive del proprio lavoro e sicuramente non ha soldi da sacrificare all’altare delle costose auto elettriche Green (poco green in realtà), in Giappone tranquillamente decidono di riempire l’Oceano Pacifico di acque radioattiva proveniente da ciò che resta della centrale nucleare di Fukishima.

Loro usano l’Oceano Pacifico come una discarica, però noi non possiamo andare a lavorare o a fare la spesa con la nostra auto di qualche anno fa.

IL MONDO È SOTTOSOPRA, DOBBIAMO RIBALTARLO