Fabrizio Da Silva in Cina con la delegazione internazionale dei giovani quadri comunisti

🇨🇳 Il Partito Comunista e la Federazione della Gioventù Comunista annunciano che il Responsabile nazionale della Federazione della Gioventù Comunista, Fabrizio Da Silva, si trova in questi giorni nella Repubblica Popolare Cinese per partecipare alla “Delegazione di giovani quadri dei partiti comunisti d’Europa e del Nord America”, importante iniziativa internazionale in programma dal 6 al 17 maggio 2026.

L’iniziativa riunisce giovani quadri comunisti provenienti da Europa e Nord America con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del percorso di sviluppo della Cina socialista, confrontarsi sulle esperienze di costruzione del Partito e rafforzare la solidarietà internazionalista tra le organizzazioni giovanili comuniste e progressiste.

Nel corso della visita, la delegazione attraverserà Pechino, Hebei e Shaanxi, visitando luoghi centrali nella storia della rivoluzione cinese e del socialismo contemporaneo: dalla sala espositiva dedicata alla storia del Partito Comunista Cinese fino a Yan’an, luogo simbolo della rivoluzione cinese, passando per Xibaipo e importanti realtà dello sviluppo tecnologico e industriale della Cina contemporanea.

Un’occasione preziosa di formazione politica, confronto internazionale e approfondimento diretto delle trasformazioni economiche, sociali e culturali della Cina, in una fase storica segnata dalla crisi del modello occidentale e dall’emergere di un mondo multilaterale.

La partecipazione della Federazione della Gioventù Comunista rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti internazionali tra le organizzazioni comuniste giovanili e nella costruzione di un fronte internazionale di cooperazione, pace e progresso sociale.

Buon lavoro al compagno Fabrizio Da Silva per questa importante esperienza internazionalista.

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