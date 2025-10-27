Il SG Alberto Lombardo in manifestazione a Cuba per la difesa del Venezuela

Dal nostro Segretario Generale Alberto Lombardo, in questo momento in missione a Cuba per rappresentare il nostro Partito:

” Stamattina una grandiosa manifestazione in piazza Bolivar all’Avana alla presenza del primo segretario e presidente della repubblica Miguel Diaz Canel. I valori di unità indissolubile dei popoli cubano e venezuelano, cementati storimamente dai Comandanti Fidel Castro e Hugo Chavez, sono stati ribaditi con forza. Ogni attacco al Venezuela sarà considerato come un attacco a Cuba. “

Viva Cuba!

Viva Venezuela!

? Contribuisci al Partito Comunista con una piccola sottoscrizione:

? https://ilpartitocomunista.it/contribuisci/

? Iscriviti al Partito Comunista:

? https://ilpartitocomunista.it/tesseramento/

? Segui il Partito Comunista sui social:

? https://instabio.cc/PartitoComunista

? Ascolta il nostro podcast su tutte le piattaforme:

? https://linktr.ee/ilpartitocomunista