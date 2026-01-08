Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela

Il Partito Comunista aderisce alla manifestazione di Sabato 10 Gennaio a Roma in difesa della Repubblica Bolivariana del Venezuela e contro l’Imperialismo USA.

Lo facciamo senza se e senza ma, invitando tutti i compagni che non potranno partecipare alla manifestazione di Roma a partecipare alle relative manifestazioni sul territorio nazionale.



Viva Maduro!

Viva Venezuela!

Promotori:

Potere al Popolo

Unione Sindacale di Base

Arci Roma

Movimento diritto all’abitare

La Villetta per Cuba

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

Cred

Pacto Historico – Italia

Piattaforma progressista latinoamericana

Movimento studenti palestinesi

Comunità palestinesi d’Italia

Udap

Cambiare Rotta

Osa

Patria socialista

Rifondazione comunista

Rete dei Comunisti

Partito Comunista

Federazione della Gioventù Comunista

? Contribuisci al Partito Comunista con una piccola sottoscrizione:

? https://ilpartitocomunista.it/contribuisci/

? Iscriviti al Partito Comunista:

? https://ilpartitocomunista.it/tesseramento/

? Segui il Partito Comunista sui social:

? https://instabio.cc/PartitoComunista

? Ascolta il nostro podcast su tutte le piattaforme:

? https://linktr.ee/ilpartitocomunista